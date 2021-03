Die New Yorker Verkehrsbetriebe MTA rüsten zurzeit alle U-Bahnwagen mit zehntausenden von Stretched Displays aus. Als Exklusivvermarkter der New Yorker MTA zeichnet sich Outfront für die Vermarktung der Displays in U-Bahnzügen aber auch an den Stationen verantwortlich. Im Gegensatz zu den festinstallierten Bahnhofscreens, die mit einer Outfront-eignen Software betrieben werden, setzt der zweitgrößte Out of Home Betreiber der USA in den Zügen nun auf Broadsign.

Zum Einsatz kommt Broadsign Direct, das Inventar- und Verkaufsmanagementsystem und Broadsign CMS, das Control Content Management System für die In-Car-Displays von Outfront. Die Backend-Verwaltung der bisherige DooH-Lösung war laut Broadsign nicht voll remote-fähig. Mit Broadsign hat Outfront nun die Voraussetzungen geschaffen, die Workflow-Automatisierung in Vertrieb und Betrieb vorantreiben und das Proof-of-Performance-Reporting zu verbessern.

„Broadsigns Ansatz für Scheduling, die umfassende Vertriebs-Plattform und die nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung großer Implementierungen machten es zu einer idealen Lösung, um uns bei der Transformation unseres Angebots zu helfen. Es wird uns eine riesige Menge an Out-of-the-Box-Funktionalität bieten und es uns ermöglichen, weniger Zeit mit Kleinigkeiten zu verbringen und uns auf die Verbesserung des Kunden- und Zuschauererlebnisses zu konzentrieren“, sagt Lowell Simpson, EVP Chief Information Officer bei Outfront Media.

„Als langjähriger Innovator im DooH-Bereich treibt Outfront Out of Home-Werbung in die Zukunft mit einem wachsenden Netzwerk, das dynamische Kreative an den besten Standorten in den USA unterstützt. Wir freuen uns, Teil dieser Reise zu sein und können es kaum erwarten, zu sehen, wie sich ihr OoH-Angebot entwickelt, wenn sie mit Broadsign neue Möglichkeiten erschließen“, so Maarten Dollevoet, Chief Revenue Officer, Broadsign.