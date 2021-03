Das Werbenetzwerk von Alight Media erreicht an mehr als 1.450 Standorten in über 90 Städten in den Regionen South Yorkshire, Midlands und South West rund 12 Millionen Britten in zwei Wochen. Neben gut 1.200 Plakatflächen zählt Alight seit kurzem auch genau 250 digitale Screens in seinem Portfolio. Vergangene Woche launchte der für den Meilenstein entscheidende Screen in der Queen’s Road in Sheffield. Im Krisenjahr konnte das Unternehmen stark digital wachsen und will den Kurs auch 2021 fortsetzen.

„Ich bin unglaublich stolz auf die Transformation, die unser Unternehmen in so kurzer Zeit durchlaufen hat, insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie. Wir halten an unserem Wachstumsversprechen gegenüber unseren Kunden und den Werbetreibenden fest und arbeiten daran, mit einem erstklassigen digitalen Angebot eine nationale Abdeckung zu erzielen. Der aktuelle Meilenstein mit 250 Screens ist nur der Anfang und wir freuen uns auf bessere Zeiten im Jahr 2021 und darüber hinaus“, sagt Matthew Dearden, Gründer und CEO von Alight Media.