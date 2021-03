Die Pandemie bringt elementare Veränderungen wie wir arbeiten – mehr Home Office und weniger Bürozeit. Doch die neue Arbeitskultur bringt viele neue Herausforderungen wie Arbeitgeber mit Mitarbeitern zeitnah und effektiv kommunizieren. Klassische analog oder digitale schwarze Bretter erreichen nicht mehr alle Mitarbeiter.

Omnichannel-Strategie für Mitarbeiterkommunikation

Der im Besitz des Finanzinvestors Vista Equity Partner (USD 73 Mrd. Anlagevermögen) befindliche Digital Signage Anbieter FWI aus Denver zählt sich zu den führenden Anbietern von Enterprise Digital Signage Software und Office Space Management Lösungen für die flexible Buchung von Arbeitsplätzen und Konferenzräumen. Poppulo sieht sich als einer der weltweit führenden Anbieter von Mitarbeiterkommunikationsplattformen über Computer und Mobiltelefone.

Durch den Zusammenschluss entsteht „ein globales Powerhouse für die Mitarbeiterkommunikation in der neuen und radikal veränderten Arbeitswelt. Wir sind nicht nur eine völlig natürliche Ergänzung für die Schaffung einer unübertroffenen Omnichannel-Kommunikationsplattform, sondern auch die Vision, die Werte und die Kulturen beider Unternehmen stimmen sehr gut überein.“

Hintergrund zur Unternehmensübernahme

Das kombinierte Unternehmen bietet den mehr als 6.000 Kunden eine umfassende Omnichannel-Plattform für Mitarbeiterkommunikation mit umfassenden Personalisierungs- und Messfunktionen an, ergänzt durch die Raummanagement-Lösung für die flexible Buchung von Arbeitsplätzen und Konferenzräumen. Unternehmen wird es nun ermöglicht über eine einzige Multi-Channel-Plattform für E-Mail, Mobilgeräte, Digital Signage und andere wichtige Informationsplattformen wie Intranet und Messaging-Services sofort mit jedem Mitarbeiter in Kontakt zu treten – egal, wo dieser arbeitet.

„Mit der sich schnell entwickelnden Art der Arbeit und der Zunahme von Remote-, hybriden und nicht-traditionellen Arbeitsplätzen war die Mitarbeiterkommunikation noch nie so wichtig wie heute. Dies gilt sowohl für Frontline- als auch für Office-Mitarbeiter. Gemeinsam sind Poppulo und FWI sehr gut positioniert, um Unternehmenskunden durch diese kritische Transformation zu führen“, sagt David Levin, CEO von FWI. „Es geht darum, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Kommunikation zu stellen und sicherzustellen, dass er die Informationen hat, die er braucht, wenn er sie braucht, damit er effektiv arbeiten kann.“

„Dieser Zusammenschluss ist ein Game-Changer, der es Unternehmen zum ersten Mal ermöglicht, die längst überfällige Consumer-Grade-Kommunikation am Arbeitsplatz anzubieten, die ihre Mitarbeiter aus ihrem Privatleben gewohnt sind“, sagt Andrew O’Shaughnessy, CEO von Poppulo. „Die Fähigkeit, mit jedem Mitarbeiter in Verbindung zu treten und ihm ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Zwecks zu geben, war noch nie so wichtig wie jetzt, da sich der Arbeitsplatz radikal verändert hat – und genau da ist die interne Kommunikation entscheidend.“

Das fusionierte Unternehmen wird seinen Betrieb von Niederlassungen in den USA (Denver und Boston) sowie in Europa (Cork, Irland und Luton, UK) aus aufrechterhalten und an Kunden in mehr als 80 Ländern verkaufen. Die bisherige Unternehmensstruktur und Arbeitsplätze werden laut Pressemeldung „für eine gewisse Zeit beibehalten“, wobei der Hauptfokus in den kommenden Monaten auf der Integration der beiden Plattform liegen wird.

FWI erwartet den Abschluss der Transaktion Anfang des zweiten Quartals 2021. Die Konditionen des Deals werden nicht bekannt gegeben.