Was sich in 40 Minuten alles machen lässt – oder eben nicht – demonstriert eine aktuelle Kampagne von PHD Germany für seinen Kunden Skoda. Um auf die kurze Ladezeit des neuen vollelektrischen Skoda Enyaq iV aufmerksam zu machen, realisierte die Agentur verschiedene innovative Werbeformate. Die Kampagne ist laut PHD entsprechend dem Motto des Autobauers „simply clever“.

In Kooperation mit dem Handelsblatt etwa vergibt Skoda ab Ende März ein Paywall-Sponsoring – für genau 40 Minuten. So lange lädt der E-SUV nämlich, um seine Batterie auf 80% zu füllen. Je nach Version entspricht das einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Für die Kampagne kann die gesamte Leserschaft in genau dieser Zeit kostenlos auf den eigentlich bezahlten Content der Website Handelsblatt.de zugreifen. Zum einen eine interessante Ablenkung, um die Ladezeit zu überbrücken, auf der anderen Seite ärgerlich, wenn der nächste spannende Artikel auf einmal wieder hinter der Paywall liegt.

Der Autobauer sponsort auch Folgen des ZEIT ONLINE-Podcasts „Frisch an die Arbeit“ und verweist dabei auf das Geschäftsfahrzeug-Leasingangebot zum Enyaq iV. Der Clou hierbei: Alle ausgewählten Podcast-Folgen sind wie die Ladezeit rund 40 Minuten lang. Zuletzt wird die Kampagne mit einer weiteren neuartigen Platzierung in der Zeitschrift Auto Bild abgerundet, die sich über eine gesamte Ausgabe erstreckt. Hierzu wird im unteren Seitenbereich immer wieder der Ladefortschritt des Autos in Form einer sich aufladenden Batterieanzeige dargestellt.

„PHD hat mit seinen innovativen Ideen für die Planung der Kampagne erkannt, was unsere Zielgruppe beschäftigt und diese Erkenntnisse in eine auf unser Produkt maßgeschneiderte Strategie übersetzt. So können wir der Skepsis wegen langer Ladezeiten bei Elektrofahrzeugen auf charmante Weise entgegentreten“, so Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing Skoda Auto Deutschland GmbH.