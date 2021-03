Aus der Stellenbeschreibung:

umdasch The Store Makers – handwerklich verwurzelt, visionär im Digitalen, stets mit menschlichem Anspruch und einem Ziel: Erfolgreiche Stores zu realisieren. Mit dem Zusammenwirken von traditionellem Ladenbau mit digitalen Lösungen schaffen die Store Makers von umdasch neue Möglichkeiten der Erlebnisinszenierung. Als Teil der Store Makers ist die umdasch Digital Retail einer der marktführenden Anbieter für Digital Retail Lösungen wie z.B. Digital Signage, ESL und IoT-Systeme auf verschiedenen Systemplattformen. Mit Innovationsgeist und Out-of-the-Box Thinking setzen unsere Digital Retail-Pioniere spannende digitale Lösungen für namenhafte Kunden weltweit um.

Dazu suchen wir Menschen, die Menschen begeistern.

Was erwartet Sie bei uns

Sie sind Teil eines jungen, aufstrebenden und motivierten Teams und gestalten unsere gemeinsame Zukunft aktiv mit. Aufgrund des Wachstums der Division Digital Retail suchen wir ein neues Team-Mitglied, welches unsere IT Operations Abteilung am Standort Aachen verstärkt. Sie genießen dabei die Sicherheit und Vorteile eines Großkonzerns mit spannenden Kunden, sowie die familiäre, innovative und agile Unternehmenskultur eines Digitalunternehmens.

Stellenbeschreibung



• Zukunftsorientierte Ausrichtung des Bereichs ITO in den Themen Betrieb & Service für IoT- und digitale Kommunikationssysteme, Test-Center, Applikationsmanagement und Betrieb von CMS-Systemen

• Prozess-Analyse und-Optimierung zur Umsetzung der Bereichsziele im Rahmen der Gesamtstrategie der Division Digital Retail

• Fachliche und disziplinarische Führung des Bereichs ITO inklusive Budgetverwaltung und Weiterentwicklungs-strategien

• Proaktive Gestaltung von Schnittstellen – innerhalb der Division Digital Retail, der umdasch Gruppe sowie mit externen Partnern und Kunden

• Unterstützung und Beratung der Geschäftsführung in strategischen Aufgabenstellungen

• Übernahme von Sonderaufgaben und Steuerung von Eskalations- und Präventionsmanagement

• Ausarbeitung von SLA-Reports

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium mit IT-technischer Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Leitung von IT-Projekten und Automatisierung von operativen IT-Prozessen

• Erfahrung in der Umsetzung von IT-Projekten mit externen Kunden und Ticketsystemen

• Erste Erfahrung in der Personalführung

• ITIL-Zertifizierung wünschenswert

• Fundiertes IT Know-how und hohe Affinität zur Medientechnik

• Kommunikationsstärke

• Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise, auch unter höherer Belastung

• Teamfähigkeit und konzeptionelle Fähigkeiten, ohne den Blick für pragmatische Lösungsansätze zu verlieren

• Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse

• Führerschein der Klasse B

• Reisebereitschaft

Für diese Position – zum ehestmöglichen Eintritt – bieten wir neben vielen Sozialleistungen Raum für Kreativität und Selbstentfaltung. Wir legen großen Wert auf Partnerschaftlichkeit, offene Kommunikation sowie interdisziplinäre Kollaboration.

Bewerben Sie sich jetzt unter: https://www.umdasch.com/de/Unternehmen/Karriere/Jobangebote

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir lediglich vollständige Bewerbungen inkl. Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen über unser Bewerbungs-Portal entgegennehmen können.

Für Rückfragen steht Ihnen unsere HR Managerin Katharina Guntermann unter der E-Mailadresse katharina.guntermann@umdasch.com zur Verfügung.