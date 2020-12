Das abstrakte Thema Sonnenschutz zum emotionalen Erlebnis machen – Dieser Herausforderung stellten sich umdasch The Store Makers beim neuen Warema Sun Forum in Wertheim. Seit Ende November strahlt der Showroom modern gestaltet und bestückt mit verschiedenen digitalen Elementen in neuem Licht.

Auf einer Fläche von 1.600 qm gibt es die ganze Vielfalt des modernen Sonnenschutzes in elf angedeuteten Häusern zu entdecken. Rollläden, Markisen & Co lassen sich hier ausprobieren. Auf digitale Touchpoints wurde hoher Stellenwert gelegt: Die Digital Retail Profis von umdasch haben in jedem Haus einen Screen installiert, der die gesamte Produktwelt kommuniziert. Und per Scan mit dem Smartphone kann sogar eine persönliche digitale Mappe zusammengestellt werden.

Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet ein digitaler Tisch, der als „Wunschbrunnen“ zwischen den verschiedenen Häusern platziert ist. Er dient als Beratungs-Tool rund um die Steuerungssysteme, Kollektionen und Produkte von Warema. Berührt ein Besucher den Tisch, wird eine spielerische Animation von bewegtem Wasser abgespielt, bevor sich das digitale Portfolio eröffnet. Daneben finden Besucher im Sun Forum eine interaktive Karte sowie mehrere digitale Infocounters zur Orientierung.

Die Häuser im Dorfkomplex sind in drei Zonen aufgeteilt: der Erlebnisraum im Gebäude, die begrünte „Oase“ im Innenhof sowie der freie Himmel auf der Terrasse. Dadurch sind verschiedenste Tageslichtsituationen erlebbar. „Die Anordnung ist stereotypisch bis hin zum Dorfbrunnen. Es gibt keine klassische Wegführung in der Customer Journey – der Spieltrieb der Besucher soll geweckt werden und der Rundgang zum Event fürs Entdecken und Sammeln werden“, erklärt Phillip Zipfinger als verantwortlicher Architekt von umdasch.

Ramona Lorenz, zuständig für die digitale Content Creation bei umdasch, ergänzt: „Mit der von uns kreierten digitalen Beratungs-App erhalten die Kunden alles, um wichtige Information über die Produkte daheim nachzulesen und beim Fachhändler in ihrer Nähe zu kaufen.“ Auf einem überdimensionalen Screen vor dem Showroom läuft ein informatives Video, das den Prozess des Entdeckens und Scannens anschaulich darstellt. „Das Sun Forum ist ein Gamechanger für die Branche. Es wird immer wichtiger, dass Stores und Showrooms eine Geschichte erzählen. Der Besucher muss geführt werden – nicht nur architektonisch, sondern auch digital“, so Lorenz.

Häuser und Böden der Erlebniswelt wurden bewusst in Weiß gehalten, damit das Sortiment im Mittelpunkt steht und einen Kontrast zur Umgebung bildet. Ein riesiger Leuchtkasten im Hintergrund der Häuser deutet einen Sonnenaufgang an und lässt die Beschattungslösungen noch besser zur Geltung kommen. Zudem verstärkt er die Außenwahrnehmung durch die Glasfronten.

„Wir haben die Schnittkanten der Häuser gezielt beleuchtet, um sie bis weithin außerhalb des Showrooms sichtbar zu machen – speziell in der Abendstimmung, wenn die Sonne hinter dem Sun Forum untergeht“, erklärt Zipfinger. Das ist Showroom-Design weitergedacht.