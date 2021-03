WallDecaux sucht für die Weiterentwicklung seiner digitalen Kanäle einen Senior Digital Marketing Manager für die Zentrale in Berlin. Als Teil des Marketing-Kommunikations-Teams liegt die Hauptaufgabe im Relaunch und in der Maintenance der Website sowie in der Planung und Durchführung von digitalen Ad-Kampagnen über Social Media und Google.

Weitere Infos gibt es hier in der Stellenbeschreibung.