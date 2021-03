Ameria gilt noch als Hidden Champion in der Digital Signage Branche. Aber Kunden wie Lego, Haribo oder Henkel setzen schon seit Jahren auf Digital Signage Made in Heidelberg. Das Unternehmen verfügt über exzellente Beziehungen zum Nachbarn SAP und bietet die wohl beste Verknüpfung einer Digital Signage Lösung mit der SAP Experience Plattform. Nicht die Silo-Applikation steht im Vordergrund, sondern die volle Integration inklusivem bidirektionalen Datenaustausch – Grundvoraussetzung für Anbindung an Experience Plattformen. Der CX-Manager von Ameria ist im SAP App Center verfügbar und eröffnet somit zehntausenden von SAP-Kunden die einfache Integration von Digital Signage.

Das Unternehmen wurde vor fast 20 Jahren als Softentwicklungsschmiede gegründet und fokussiert sich seit fünf Jahren auf Digital Signage. Im invidisXworld Interview erläutert Dr. Johannes Tröger, Senior Vice President Strategy & Business Development wie Ameria als Digital-Experte für den physischen Raum Nutzern interaktive Erlebnisse bietet die gesteuert werden mit Daten von SAP.

