Leider entpuppte sich die Kommunikation mit meinem Frisör schwieriger als gedacht. Mangels Englisch- und Schwedisch-Kenntnissen auf beiden Seiten musste mit Händen und Füßen kommuniziert werden. Das Ergebnis sind sehr kurze Haare. Aber wächst ja wieder nach. Jetzt habe ich auch gelernt, was kurze Haare auf Schwedisch heißt: kort hår

Das Erlebnis im Stockholmer Barbershop erinnert mich ein wenig an meine Zeit in Japan. Vor über 20 Jahren lebte und arbeitete ich in Tokyo. Der regelmäßige Besuch beim Frisör war ein Highlight. Alle japanische Mitarbeiter wollten das damals noch blonde Haar der „Langnase“ schneiden. Das Ergebnis waren ebenso kurze, sehr viele kürzere Haare als gewünscht. Mein abgeschnittenes Haar wurde im Anschluss ausgiebig untersucht und der Unterschied zwischen europäischen und asiatischen Haaren diskutiert.

Mit frischem Haarschnitt erkunden wir nun den nordischen Digital Signage Markt.