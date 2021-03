Am Ende war es doch nicht zu vermeiden – das ISE 2021 Messekonzept für Juni muß nochmals der aktuellen Pandemie-Situation angepasst werden. Insbesondere das weitverbreitete mangelnde Vertrauen in sicheres Reisen und an große Events macht die weitere Planung des bisherigen Konzepts einer Weltleitmesse Anfang Juni unrealistisch.

Die Veranstalter ISE, der Messebetreiber Fira Barcelona als auch die Stadt Barcelona haben zwar ein detailliertes Hygienekonzept entwickelt, das in der Praxis auch funktionieren wird. Aber der Wille der Fachbesucher international zu reisen ist – insbesondere bei Konzern-Endkunden – vielmals nicht vorhanden.

Die ISE ist eine der letzten standhaften physischen Messen, faktisch alle anderen Großveranstaltungen wurden bis in den Spätsommer abgesagt oder verschoben. Eine erneute Verschiebung der ISE ist allerdings keine Alternative, denn im Februar 2022 steht schon die nächste reguläre ISE im Kalender. Somit wird die ISE 2021 nun zu einem Hybrid-Event in Barcelona mit anschließender Roadshow.

„Mit der raschen Implementierung von Impfstoffen und dem aktuellen Rückgang der täglichen Neuerkrankungen sehen wir eine zunehmende Verbesserung der COVID-Situation in vielen europäischen Ländern, darunter auch Spanien. Basierend auf diesem positiven Trend erwarten wir ein Klima, das die Durchführung einer Präsenzveranstaltung ermöglicht. Wir sind jedoch realistisch, dass die derzeitige Einstellung zum Reisen eine geringere Teilnehmerzahl als in den Vorjahren bedeuten kann“, so Mike Blackman in einer Information an die Aussteller.

„Wir prüfen alle Optionen und hören uns das Feedback der ProAV- und Digital Sigange-Branche genau an. Unser Plan ist es, eine faszinierende Veranstaltung in Barcelona für alle zu bieten, die daran teilnehmen möchten. Die ISE ist eine Gemeinschaft von über 1.000 Ausstellern und fast 100.000 Besuchern. Und wir sind uns bewusst, dass nicht alle nach Barcelona kommen werden können.“

Für diejenigen Aussteller und Teilnehmer, die nicht nach Barcelona reisen können, plant die ISE ein breites digitales Programm. Darüber hinaus untersucht die ISE die Möglichkeit, Events in den lokalen Märkten in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien zu veranstalten, um die ISE so auch für diejenigen zugänglich zu machen, die es nicht nach Barcelona schaffen.

Aussteller können bis Ende der Woche ihre Standfläche in Barcelona kostenlos verändern. Hotelbuchungen, die über die ISE-Partner getätigt wurden, können zudem bis zum 22. März kostenlos storniert werden.