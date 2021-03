Mit seiner neuen transparente Jade Dragon-Serie, abgekürzt als JD, will Absen Aufmerksamkeit aufs Schaufenster seiner Kunden lenken, ohne die Sicht oder Lichtverhältnisse Innen zu beeinträchtigen. Die Panels erreichen eine maximale Transparenzrate von 86% bei einer Helligkeit von 7.000 Nits, um auch bei Tageslicht starke Bilder zu liefern. Insgesamt drei Pixel Pitches – 3,9 mm, 10 mm und 16 mm – sind verfügbar. Während die Standardgröße aller Panels bei 1000 mm x 500 mm liegt, ist JD3.9 auch in 500 mm x 500 mm erhältlich. Die beiden größeren Pixel Pitches JD10 und JD16 passt Absen abseits der Standardausführung auch nach Kundenwunsch an.

Die Jade Dragon-Serie kann sowohl auf dem Boden als auch bis zu 10 Meter hängend installiert werden. Der horizontale / vertikale Betrachtungswinkel beträgt 160 Grad. Absen bietet die Panels in zwei Außendesigns an: mit 10 mm Vollrahmen oder ganz ohne Rahmen. Das Gewicht der einzelnen Einheiten beträgt dabei laut Hersteller unter 6,5 kg, was auch die Montage und Demontage erleichtert.

Für die tägliche Wartung des transparenten Screens stellt Absen seinen Kunden professionelle Wartungswerkzeuge zur Verfügung, mit denen die Panels sowohl an der Vorder- als auch Rückseite geöffnet werden können. Die Power Box der transparenten Serie verfügt zudem dank eines spezielles Designs mit „Kamineffekt“ über eine schnelle Wärmeableitung, um die Lebensdauer zu erhöhen.