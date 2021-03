„Wir haben uns zu einem der wichtigsten Player auf dem Markt für Systemintegration und Omnichannel-Lösungen entwickelt“, sagt Frank Hagemann, CEO der xplace GmbH. „Für diese solide Basis sind wir dankbar. Ich freue mich auf die Zukunft, die wir mit innovativen Lösungen und internationalen Digitalisierungsprojekten weiterhin maßgeblich mitgestalten werden. Stephan Lange als CTO bringt das Knowhow und die Erfahrung mit, diese Entwicklung weiter voranzutreiben.“

Frank Hagemann hat in den vergangenen Jahren als Head of PMO den Transformationsprozess des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und zuletzt als Prokurist xplace operativ geleitet und weiterentwickelt.

Stephan Lange als neuer CTO wird fachlich und strategisch neue Impulse für Ausrichtung und Portfolio des Unternehmens setzen. Gleichzeitig wird er weiterhin seinen Posten als Vice President Technology bei der MediaSaturn IT Services GmbH beibehalten.

invidis Kommentar

Mit der Ablösung von Marco Wassermann verlässt der letzte Gründer von Xplace das Unternehmen. Der Integrator hat herausfordernde Jahre erlebt mit der europaweiten Konsolidierung des Hauptgesellschafters und Großkunden MediaSaturn. Das Unternehmen musste Büros in den Ländern schließen, aus denen sich MediaSaturn zurückzog und auch das Team in der Hauptverwaltung in Göttingen wurde sichtbar reduziert.

Doch xplace war trotz Retailkrise durchaus erfolgreich: Im Pandemiejahr 2020 konnte xplace Kundenzutrittssysteme im Großteil aller Media Markt und Saturn-Filialen platzieren. Doch zum finanziellen Turn-Around des Top 3 Integrators in Deutschland scheint das offensichtlich nicht ausgereicht. Eine größere Unabhängigkeit von MediaSaturn steht sicherlich weit oben auf der To-Do Liste des neuen Managements.