MishiPay und Instore Solutions haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die mobile Self-Checkout-Technologie von MishiPay an Einzelhändler und Kunden in der DACH-Region zu bringen. Mit seinen Lösungen will MishiPay vor allem das Problem der Wartezeiten an der Kasse angehen. Die sind seit Jahren der größte Kritikpunkt der Konsumenten. Lange Wartezeiten führen unter anderem zu Umsatzausfällen, insbesondere im Hinblick auf den hohen Wettbewerbsdruck durch eCommerce ein Problem. Gleichzeitig hat die COVID-19-Pandemie dafür gesorgt, dass der Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern möglichst reduziert werden soll.

Mithilfe der Mishipay-App scannt der Kunde die Artikel direkt am Regal einfach selbst, sammelt Bonuspunkte „on the go“ und checkt sich am Ende auch selbst aus. Verschiedene Sicherheitsstufen können dabei das Diebstahlsrisiko bis auf Null reduzieren. Decathlon in Deutschland etwa hat die Mishipay-App mit der RFID-Warensicherung gekoppelt. Bei Leroy Merlin in Frankreich verbesserte sich beispielsweise die Checkoutzeit der App-Nutzer um 96%. Dieser Zeitgewinn ist laut MishiPay ein Grund dafür, dass auch der durchschnittliche Warenkorb ca. 3-5%, in einigen Branchen sogar um über 10% höher liegt. „Es bleibt ganz einfach mehr Zeit zum Einkaufen, weil der Kunde volle Kontrolle über seine Aufenthaltsdauer im Geschäft hat“, erklärt der Anbieter.

Die Mishipay-App lässt dabei in nur wenigen Wochen tief in die Einzelhandelsprozesse integrieren. Auch als SDK in bestehende Kundenkarten, Treuesysteme und mit allen gängigen Payment Providern. So kann die App händlerübergreifend eingesetzt werden und logt sich einfach über eine intelligente Geolokalisierungsfunktion automatisch bei Betreten in das jeweilige Geschäft ein.

Matthias Ernst, COO von Instore Solutions, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MishiPay. Nur wenige Einzelhandelstechnologien können mit einer durchschnittlichen Bereitstellungszeit von nur wenigen Wochen einen so schnellen ROI erzielen. Die Technologie von MishiPay kommt genau zur richtigen Zeit für den stationären Einzelhandel, der sich in vielen Bereichen neu erfinden muss, und mit unserer Scan&Go-Lösung wieder an Attraktivität gewinnt.“