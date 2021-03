LG Electronics begrüßt Frank Aßmann im Information-Display-Vertriebsteam für die DACH Region. Der Branchen-Experte bringt umfangreiche Vertriebserfahrung auf Hersteller- und Distributorenseite mit. So war Aßmann seit 2004 am Aufbau von Kern & Stelly, dem inzwischen größten AV-Distributor in Deutschland, beteiligt. Dort arbeitete er mehr als zehn Jahre lang Vertriebsleiter, bis er 2015 als Vertriebsleiter für Projektoren zu CASIO Europe wechselte.

Bei LG freut Aßmann sich über das junge, hochmotivierte Team – und auf spannende Projekte. „Für CASIO Europe habe ich in den vergangenen Jahren Großprojekte etwa mit der Bundeswehr und mit dem Einkaufsverband Provitako umgesetzt“, so Aßmann. „Bei LG Information Display sind die Möglichkeiten besonders vielfältig – etwa mit Videowürfeln in Sportstadien, LED-Videowänden an Flughäfen und in Einkaufszentren sowie unseren transparenten OLED-Displays für besonders beindruckende Setups. Ich werde dazu beitragen, noch mehr Anwender von unseren Displays zu überzeugen – zum Beispiel in Hotels und Arztpraxen, Bahnhöfen und Supermärkten, Fabriken, Freizeitparks und Büros.“

Auch Ingo Krause, Director Marketing & Sales Information Display DACH LG Electronics, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mit rund 30 Jahren Branchenerfahrung kennt Frank die Herausforderungen der Handelspartner und Endkunden genau und ist erstklassig vernetzt. Damit ist er optimal aufgestellt, um unser Geschäft im Norden und Osten weiter auszubauen!“