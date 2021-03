OMD Germany hat Markus Stautner zum neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt. Der gebürtige Bayer komplettiert damit neben CEO Susanne Grundmann, Chief Strategy Officer René Coiffard und Chief Client Officer Boris Cieslar die oberste Managementriege des Agenturnetzwerks mit Büros in Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München.

Stautner war Mitbegründer der Brain Group (Brainagency, BrainConsulting, Crazy Legs) und agierte dort über 14 Jahre lang in der Geschäftsführung. Seit der Akquisition der Brain Group 2018 ist er Teil des Omnicom Media Group-Netzwerks. Der Media-Profi verantwortete seitdem die Führung des Münchener OMD-Standorts und hatte zusätzlich an der Seite von Oliver Mohr die Funktion des Geschäftsführers von Brain Consulting inne. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Geschäftsführung des Standorts an der Isar soll Stautner insbesondere die Planungs- und Einkaufsbereiche der Agentur führen sowie das Talentmanagement und die damit eng verbundene Unternehmenskultur über alle Standorte hinweg zukunftssicher ausrichten.

Seinen vorigen Posten als Managing Director des OMD-Standorts München übernimmt Stephan Rau, der ebenfalls mit der Übernahme der Brain Group vor drei Jahren zu OMD stieß. Hier hatte Rau die Position des Chief Digital Officers inne. Unter dem Dach von OMD war er als Managing Partner mit Prokura tätig. Als neuer Geschäftsführer des südlichsten Standorts der Agenturgruppe will sich Rau vor allem darauf konzentrieren, die strategische Beratung der am Standort München betreuten Kunden voran zu treiben und das digitale Profil der Agentur weiter zu schärfen.