Personalien Visual Art expandiert weiter in Finnland

Anfang des Jahres wechselte bereits Juha Kaavinen als neuer Country Manager zu Visual Art Finnland, nun holt sich der Integrator weitere Verstärkung von Mitbewerber ZetaDisplay. Peter Arosarka tritt dem Team als neuer Head of Technical Project Management bei. Bei ZetaDisplay war Arosarka zuvor gut zwei Jahre Projektmanager. Mit seinem Know-How soll er Visual Art bei der Expansion im neuen Markt unterstützen und ihm dabei helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben.



Der in Stockholm beheimatete Digital Signage Integrator Visual Art entstand 2019 mit der Abtrennung des DooH-Geschäfts, das heute als Ocean Outdoor firmiert. Visual Art ist auch in Deutschland mit einem Büro in Hamburg vertreten.