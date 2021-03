Studie So wird Digital Signage am PoS eingesetzt

Der Handel stellt einen der größten Märkte für Digital Signage. Welche Mehrwerte smarte Lösungen bringen, wie wirklich gewinnbringende Konzepte aussehen und wo Digital Signage beim Händler dafür idealerweise platziert sein sollte, klärt die neueste Studie von PrimeConsult. Die Unternehmensberatung untersuchte dafür einzelne Lösungs-Komponenten (Hardware/Software/ Services) und evaluierte marktrelevante Daten ausgewählter Anbieter. Die rund 80 Seiten umfassende Marktstudie basiert auf über 500 Einzelfragen gegenüber bekannten Digital Signage-Anbietern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie aus USA/den Niederlanden.

Ziel der Studie ist es, Interessenten – also allen, die sich mit der Planung eines Digital Signage-Netzwerkes im Retail beschäftigen – einen guten Überblick über die Möglichkeiten verschiedener Smart Retail-Lösungen zu bieten und einen schnellen Einstieg in das komplexe Thema zu ermöglichen. „Wir wollen in dieser Studie aufzeigen wo der Einsatz digitaler Medien nutzbringend und für Kunden und Anbieter zu besseren Ergebnissen führend eingesetzt werden kann. Die Customer-Journey steht dabei im Mittelpunkt aller Anstrengungen des Handels“, sagt Karl-Joachim Veigel, Managing Director von PrimeConsult.

Teilnehmer der Umfrage waren: Digimago GmbH, dimedis GmbH, Pichler Medientechnik/easescreen, engram GmbH, mirabyte GmbH & Co KG, netvico GmbH, Provisio GmbH, Scala Computer Television B.V., screenFOODnet Digital Signage Retail Services AG und die Signogy GmbH. Die deutschsprachige Studie kann unentgeltlich über die Homepage von PrimeConsult oder beim wnp-Verlag angefordert bzw. heruntergeladen werden.