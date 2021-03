Trotz Absagen MWC soll weiterhin Ende Juni in Barcelona stattfinden

Die diesjährige Mobilfunkmesse wird dabei verständlich alles andere als eine normale Messe sein. Alle Besucher müssen eine App installieren, die die verpflichtenden Coronatests (alle 72h ein neuer Test) erfasst – umfassende Kontaktverfolgung inklusive. So werden etwa Gesprächspartner bei nachträglich positiven Tests sofort in Quarantäne geschickt.

Auch die ISE – deren Barcelona-Premiere auf demselben Messegelände drei Wochen vor dem MWC geplant ist – setzte auf ein ähnliches Hygienekonzept mit Tests und Identifikation am Eingang. Das Tragen von FFP2-Masken ist dabei ebenso verpflichtend, wie die Einhaltung des Einbahnstraßensystems in den Messehallen.

Doch auch erste große Aussteller wie Ericsson, Nokia und Sony haben in den letzten Stunden ihre Teilnahme an der MWC abgesagt. Gut möglich also, dass analog zur ISE auch die weltgrößte Mobilfunkmesse sich dem Druck der Aussteller beugen muss und die Veranstaltung noch abgesagt wird.