Betreiber von Fitnessstudios wurden und werden von den Beschränkungen in der Pandemie hart getroffen. Da die Mitglieder nicht trainieren dürfen, fallen auch die Werbeeinnahmen weitgehend aus. Sowohl Airtango als auch El Cartel Media, zwei der größten Fitness-DooH-Publisher, haben die Zeit des Lockdowns aber dafür genutzt, um die Vermarktung ihrer Werbeinventare für die Zukunft fit zu machen. Damit Werbetreibende die Fitness-Fans in ganz Deutschland unkompliziert über eine Plattform erreichen können, sind beide Unternehmen jetzt eine Partnerschaft mit SSP1, der Supply-Side-Plattform der One Tech Group eingegangen.

Die bietet somit Zugriff auf mehr als 3.700 digitale Screens in Deutschland, entweder flächendeckend oder auch mit regionalen Targetingmöglichkeiten. El Cartel Media, Vermarkter von RTLZWEI, bespielt allein in den Studios von Deutschlands größter Fitness-Kette McFit rund 1.700 Screens. Hinzu kommt das flächendeckende Netz von Airtango aus nochmal rund 2.000 Screens über mehrere Fitness-Ketten, darunter beispielsweise CleverFit, EasyFitness, fit+ und Wellyou Fitness. Flächen auf all diesen Displays lassen sich künftig sowohl über Guaranteed und Preferred Deals, als auch via Private Auction programmatisch bei SSP1 buchen.

Digitale Werbung in Fitnessstudios ist beliebt: sie hebt sich durch die lange Verweildauer und die oft ungeteilte Aufmerksamkeit der Zielgruppe von vielen anderen Standorten am DooH-Markt ab. Vor allem bei der Nutzung der Cardio Geräte, an der Theke oder im Hantelbereich freuen sich die Sportler gerne über eine unterhaltsame Ablenkung am Screen gegenüber. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis die Studios ordentlich eröffnen dürfen – was hoffentlich nicht mehr lange dauert.