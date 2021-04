Auf dem Panasonic Campus Munich eröffnet jetzt das Customer Experience Center (CXC). In dem Gebäudekomplex mit mehr als 6000-Quadratmetern Fläche wird B2B-Kunden, Handels-Partnern, Entwicklern, Start-Ups und Universitäten das breite Angebotsportfolio des Panasonic Konzerns vermittelt. Realisiert wird die Erlebnisplattform mit dem das breite Digital Signage Angebot

In mehreren HighTech-Funktionsräumen, auf Themeninseln und zentralen Präsentationsbühnen zeigt Panasonic sein umfassendes Spektrum von elektro-mechanischen Komponenten und Systemen über Antriebe, Industrieroboter und Bestückungsautomaten für die Elektronikfertigung bis hin zu Lösungen für Produktion, Retail, öffentliche Bereiche, e-Mobilität und Smart Living. Das CXC ist Markenwelt, Dialogplattform, Veranstaltungsort und Trainingslocation. Das Ausstellungsprogramm wird laufend aktualisiert und soll die wachsende Bedeutung von Panasonic als leistungsstarken Enabler für HighTech-Lösungen in den Bereichen Mobility, Business und Living unterstreichen.

„Unsere europäischen Kunden schätzen unsere Qualität, kennen Panasonic aber oft nur über einzelne Kernkomponenten. Das Erstaunen ist sehr groß, wenn wir Kunden zeigen, wie viele innovative Anwendungen auf unseren Technologien basieren und für wie viele europäische Unternehmen wir bereits der wichtigste Enabler für hochtechnologische und nachhaltige Lösungen sind. Von innovativen Komponenten bis zur integrierten Lösung, von e-Mobility über Industrie 4.0 und vernetzter Supply Chain bis zum Smart Living Space – kein anderes Unternehmen vereint und vernetzt so viel High-Tech-Know-how unter einem Dach. Im CXC wollen wir unsere Marke umfänglich präsentieren und erlebbar machen, den intensiven Dialog mit Kunden, Entwicklern, Partnern und Öffentlichkeit verstärken und so unseren Wachstumskurs in Europa weiter ausbauen“, erläutert Johannes Spatz, President bei Panasonic Industry Europe.

„Durch die Eröffnung des Customer Experience Centers in München nutzt Panasonic Synergien, um geschäftsbereichsübergreifend kundenorientierte Spitzentechnologie zu demonstrieren. Wir kombinieren unsere langjährigen, tiefgreifenden Branchenkenntnisse, Hardware-, Software-Engineering- und Integrationsfähigkeiten, um Unternehmen maßgeschneiderte, integrierte Lösungen anzubieten, die die Organisationen unserer Kunden transformieren – und viele dieser Beispiele werden im neuen Experience Center visualisiert. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden hier zu begrüßen und gemeinsam die Zukunft anzugehen“, so Hiroyuki Nishiuma, Managing Director Panasonic System Communication Company Europe.

Alexander Schultz-Storz, Head of Cross-Value Division, Panasonic Industry Europe ergänzt: „Wirtschaft und Unternehmen in Europa stehen nicht still, sie suchen starke Partner mit Antworten auf aktuelle und zukünftige technologische Herausforderungen. Auch wir denken langfristig und haben uns bewusst für dieses Investment entschieden – trotz Pandemie. Die neuen Möglichkeiten im CXC – wie Produktinseln, Präsentationsbühnen, Application Center, Co-Creation Zone sowie Meeting- und Trainingsräume – erlauben es uns nun, unsere Kunden, Universitäten, Start-Ups und Vertriebspartner ebenso umfassend wie gezielt zu informieren und in fruchtbarer Zusammenarbeit die Innovationen für die nächsten Jahre und darüber hinaus entstehen zu lassen.“

Das CXC im Osten von München ist Teil des Panasonic Campus Munich, der Europazentrale von Panasonic Industry, und bietet flexibel nutzbare Flächen.

Neben Entwicklerteams, Applikationsingenieuren, Industriekunden und Handelspartnern werden auch externe Gruppen die innovativen, laufend aktualisierten Technologiepräsentationen und die HighTech-Umgebung mit modernsten Präsentationstechniken nutzen können. Zusätzlich wird Panasonic Industry Europe die umfangreichen Möglichkeiten des CXC für öffentliche Dialogveranstaltungen mit der lokalen, regionalen und internationalen Wirtschaft und Wissenschaft, Themen-Workshops, Produktpremieren und Medienveranstaltungen einsetzen.