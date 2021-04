Durch die Pandemie sind stationäre Einzelhändler, der Nahverkehr und Arbeitsplätze mit einer sich ständig verändernden Situation konfrontiert, wenn es um Personenfluss geht. Als Anbieter von hochpräziser 3D-Sensortechnologie unterstützt Xovis nun Integrationspartner mit neuen Analyticslösungen in der Cloud. Mit der Plattform Xovis Hub erhalten Integrationspartner alle notwendigen Tools, um Sensoren nahtlos zu planen, zu bestellen und zu warten, um so ihre Prozesse weitgehend zu automatisieren. Mit Xovis Flow können Digital Signage Partner ihren Kunden eine integrierte Dashboard SaaS-Lösung bieten, die Echtzeitinformationen zu Personenströmen liefert.

Xovis Flow bietet drei spezifische Module. Das Basismodul Visitor Essentials bietet unter anderem folgende Funktionen: Besucherstatistiken, Standort-Benchmarking, Gender Statistiken, Desktop- und Tablet-WebApp, unbegrenzte User-Anzahl, E-Mail-Reporting, Datenexport sowie Uptime und Support. Zudem werden zwei Add-ons angeboten: Store Professional und Live Occupancy. Store Professional bietet Umsatzstatistiken, Konversionsraten, KI-Personalexklusion und Store-Benchmarking. Live Occupancy bietet eine Live-Belegungsmessung inklusive Besucheranzeige und Live-Warnungen.

„Die Markteinführung der cloudbasierten Angebote ist Xovis’ Antwort auf die neue Normalität. Mit unserer Technologie tragen wir zur Sicherheit und zum Wohlbefinden von Menschen bei, die weltweit unterwegs sind“, sagt Konstantin Ewald, VP Strategy bei Xovis. „Von der Wiedereröffnung der Geschäfte über die Steuerung von Auslastungen bis hin zur Optimierung von flexibleren Office Spaces sehen wir eine steigende Nachfrage nach Xovis-Technologie. Mit Flow und Hub bieten wir unseren Integrationspartnern hierzu nun Lösungen aus einer Hand.“

„Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Personenflusslösungen war die Entscheidung, unser Lösungsportfolio mit neuen cloudbasierten Angeboten zu erweitern, sehr wichtig. Unser neues Partnerportal HUB, das unseren Integrationspartnern neue Tools zur Verfügung stellt, wird dabei helfen, Xovis-Technologie noch einfacher zu implementieren. Unser Ziel ist es, die Nutzung der Technologie für alle Beteiligten einfacher zu machen und so auch weiterhin Innovation in verschiedensten Anwendungsbereichen zu ermöglichen“,.

Xovis hat sich das Ziel gesetzt, dass sich alle Menschen komfortabel, sicher und frei bewegen können sagt Andreas Fähndrich, CEO von Xovis. „Unser Erfolg basiert auf unseren hochpräzisen 3D-Sensoren, die mit KI-Funktionalitäten arbeiten und dabei voll und ganz datenschutzkonform sind. Alle visuellen Daten werden auf dem Sensor selbst verarbeitet, das bedeutet keine Bilder verlassen den Sensor und es wird keine zusätzliche Hardware benötigt.“

Anne Wyder, Managing Director of Retail. Die Personenflussdaten ermöglichen es beispielsweise Geschäften, den Marketingerfolg zu messen, die Zahl der Mitarbeitenden während der Stoßzeiten angemessen zu steuern, Engpässe zu vermeiden, indem die Kundinnen und Kunden in weniger überfüllte Bereiche gelenkt werden, und Produktpräsentationen durch das Verständnis der Besucherdemographie zu verbessern, um so letztendlich den Geschäftserfolg langfristig zu steigern.“