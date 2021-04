China LED-Messe zieht 50.000 Besucher an

Die dreitägige LED China in Shenzhen ist eine kleinere Tochterveranstaltungen der jährlich stattfindenden größten LED-Expo der Welt in Shanghai. In Shenzhen sitzt der Großteil der globalen LED-Produktion. Auf der Messe werden die neueste LED-Technologie vorgestellt, von AV-Lösungen über Digital Signage-Displays, Auto-Scheinwerfer oder Deckenleuchten bis hin zu neuen Lösungen für die Herstellung der Leuchtdioden.

Gestartet ist die LED China am Mittwoch den 14. und läuft noch bis Freitag – live, mit stolzen 1.200 Ausstellern und rund 50.000 Besuchern am ersten Tag. Da parallel auch Online-Events laufen liegt allerdings nahe, dass die Besucherzahl auch Online-Zuschauer einbezieht. Auf den Bildern, die wir auf Social Media bei Aussteller und MicroLED-Experte Ledman gefunden haben, ist allerdings doch ganz schön was los.

Abgesehen von den vermeldeten Aussteller- und Besucherzahlen gibt es sonst leider nur wenige aktuelle Infos zur Messe. Auf internationalen Portalen wird vom Besuch der Show aufgrund der Corona-Situation abgeraten. Die Veranstalter setzen allem Anschein nach aber ohnehin auf die lokale Branche als Messegäste.

Wie das Sicherheitskonzept für die physischen Besucher aussieht können wir leider nur erahnen: vermutlich umfassende Screenings beim Betreten des Geländes. Denn was den Impfstatus anbelangt ist China eher abgeschlagen hinter Ländern wie Israel, UK oder den USA. Bis Ende Februar wurden in China nur rund 52,5 Millionen Menschen geimpft, der Großteil der im Land produzierten Impfstoffe (etwa 10-Mal so viel) wird exportiert.