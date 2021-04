Um in das historische Umfeld des Gebäudes in Kansas City zu integrieren wurde die Dynamic Weather Clock vom Konzept eines traditionellen Uhrenturms inspiriert, der auf einzigartige Weise Menschen mit einem Gefühl für Zeit und Ort zusammenbringt. Mit dem Ziel ein digitales Kunstobjekt zu schaffen, das sowohl unterhaltsam als auch informativ ist.

Die dynamische Wetteruhr ist ein sich ständig veränderndes Kunstwerk, das auf Umweltbedingungen reagiert und gleichzeitig eine kunst- und datengesteuerte Symbolik enthält, die Informationen über die aktuellen und zukünftigen Wetterbedingungen anzeigt.

StandardVision hat nicht nur das digitale Kunstwerk im 46 Penn Centre entworfen, sondern auch die Anzeige in das bestehende Gebäude integriert und installiert. Außerdem wurde die umgebende Videobeleuchtung so implementiert, dass sie zu einer Erweiterung des Kunstwerks an der Fassade wurde, die vollständig mit der von StandardVision entwickelten Content-Management-Software SVRunner programmiert wurde.