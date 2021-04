Um die Einführung des OLED R in der Schweiz zu promoten hat LG das einrollbare Display letzte Woche in zwei Stores der italienischen Luxus-Marke BVLGARI ausgestellt. Der Premium-TV, der nur auf individuelle Bestellung hergestellt wird, hat dabei jeweils ausgezeichnet in sein temporäres Zuhause in Zürich und Genf gepasst. Bei einem Kaufpreis von laut Mitteilung 100.000 CHF (gut 90.000 Euro) für den OLED R ist ersichtlich, dass die beiden Brands dieselbe Klientele ansprechen – und das Gerät wohl auch nur den Liebhabern des Speziellen vorbehalten ist.

BVLGARI fühle sich derweil geehrt, das erste rollbare TV-Display gemeinsam mit LG auf dem Schweizer Markt einzuführen, so die Luxus-Brand. „Beide Marken streben danach, die Grenzen der Mikromechanik zu verschieben, was uns letzte Woche erlaubte, den 7. Weltrekord aufzustellen für die dünnste Uhr mit ewigem Kalender, die jemals hergestellt wurde. Unser gemeinsamer Fokus auf Innovation, unterstrichen durch starke Werte wie Courage, macht uns zu Führern in unseren eigenen Bereichen“, erklärt Roberto Marino, Managing Director von BVLGARI Schweiz. Wer an dieser Stelle mehr zum erneuten Weltrekord des Uhrenherstellers wissen will, dem sei dieser Artikel des GQ Magazin nahegelegt.

Mehr Infos zum beeindruckenden, wenn auch teuren LG OLED R selbst finden sich in unserem invidis-Artikel vom letzten Jahr: