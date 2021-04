Nicht nur die Schweizer Bevölkerung, sondern auch Kinobetreiber und Werbevermarkter wurden komplett überrascht, als Ende letzter Woche die Aufhebung des Kinoverbots in der Schweiz verkündet wurde. Mit nur ein paar Tagen Vorlauf mussten die Kinobetreiber ihre Center wieder hochfahren und sich auf die neuen Regelungen vorbereiten.

Die Rahmenbedingungen für die Öffnungen sind leider weit von ideal entfernt. Es fehlen neue Filme und auch der Verkauf von Essen und Getränken ist untersagt sowie die Anzahl der Besucher pro Vorstellung stark limitiert. Aber: es geht doch wenigstens wieder los.

Die volldigitalisierte Kinoinfrastruktur – von Projektoren über Filme und Werbung bis hin zu Digital Signage im Foyer – ermöglicht es Kinobetreibern wie dem Arena Cinema in Zürich auch kurzfristig wieder den Betrieb aufzunehmen. In der von den Studios hochreglementierten Kinobranche bedarf es ohnehin viel Flexibilität, Kreativität und digitaler Tools wie der Digital Signage-Lösung Cingerine um wieder loszulegen. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Schweizer wieder Lust auf Kino haben.

Für die deutsche Kinobranche heißt es derweil noch weiter warten.

Aufgrund der langen Lockdown-bedingten Schließungen der Kinos haben sich viele Filmstudios entschlossen, ihre Produktionen erst deutlich später als geplant auf die Leinwände zu bringen – oder sie gleich direkt per Streaming zu vermarkten. Die Wintotal.de-Redaktion analysierte via Google-Suchanfragen, welche aufgrund von Corona verschobenen Filme Kinofans am meisten vermisst haben: