Die Fluggastzahlen sind seit Pandemiebeginn weltweit um mehr als 70% gefallen. Auf den einst lebendigen Drehscheiben dreht sich fast nichts mehr. Natürlich sind auch ein Großteil der Digital Signage Screens außer Betrieb – wo keine Flieger und keine Passagiere sind braucht es auch kein Wayguiding.

Doch der ein- oder andere Prozess hat sich an den Airports geändert – Terminals sind teilweise komplett geschlossen, übliche Serviceeinrichtungen ebenso. Da entstehen neue Informationsbedürfnisse an Orten die bisher ohne digitale Beschilderung auskamen. So auch am Airport Zürich – mit einer nicht wirklich eleganten aber doch effizienten Digital Signage Installation finden die wenigen Passagiere doch das sehr überschaubare Snack- und Storeangebot.

Not macht erfinderisch.