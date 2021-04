invidisXworld Der Berg ruft - invidis zieht es in die Schweiz

Wie immer kann man eine Teilnahme an invidisXworld nicht kaufen. Aber wenn invidis-Leser noch Empfehlungen haben welche besonderen Installationen wir uns anschauen sollen oder welche Eidgenossen ein Gespräch wert sind, bitte noch melden (info@invidis.de). Wir haben immer noch ein bisschen Luft während unserer Produktionen in Zürich, Bern und Grindelwald.

Am Dienstag 13.04. (14h) senden wir u.a. live aus dem Foyer des Arena Kino / Sihl City in Zürich die neuste Ausgabe von RISE Spotlight rund um das Thema Digital Signage. Teilnahme am zweistündigen Online-Event ist kostenlos. (Link)