Während draußen der Winter ein Comeback feiert, trifft invidis sich mit einem der innovativsten Kinobetreiber Europas: Eduard Stöckli, Besitzer und Betreiber der Arena Cinemas. Es gibt keine relevante Innovation, die der Schweizer nicht schon mal in einem seiner Multiplex-Kinos ausprobiert hat.

Stöckli war auch der erste Kinobetreiber in unseren Breiten, der LED in den Kinosaal brachte – und bis heute davon begeistert ist. LED hat seiner Meinung nach das Potential, die Kinowelt zu revolutionieren, da ganz neue Erlebnisse möglich sind. Die LED-Flächen könnten sich in Zukunft etwa auch über die Seitenwände und die Decke erstrecken für noch immersivere Kinoerlebnisse. Technisch wäre das heute schon kein Problem, nur die Studios spielen bisher noch nicht mit.

Auch die Preisgestaltung der LED-Kinolösungen stellt noch eine Herausforderung. Stöckli plante eigentlich, sein neues Kino in Basel komplett mit LED-Kinosälen auszustatten. Doch er konnte sich mit keinem der beiden LED-Anbieter preislich einigen, denn: Stöckli verlangt keine Zusatzgebühr für den LED-Filmgenuss – anders als bei 3D- oder 4DX-Vorführungen.

Heute blickt invidis hinter die Kulissen der Kinotechnologien – wie es dort aussieht, zeigen wir bald auf invidis.de und natürlich in Bewegtbild auf invidisXworld.