Die ISE 2021 wird als ISE Digital und ISE Live unter dem Motto „The Future of AV“ im Juni stattfinden. Mit dabei sind u.a. LANG, Panasonic, AVI-SPL, Control4, Barco, Biamp, NEC, Sharp, Shure und viele weitere Aussteller werden erwartet.

ISE Digital – The Future of AV

Die ISE Digital wird als ein zweitägiges Festival live aus Barcelona übertragen. Teilnehmer erhalten über die Cisco-Plattform Zugriff auf ein intuitives, digitales TV-ähnliches Angebot mit Inhalten, die laut ISE “begeistern, unterhalten und informieren sollen”. Das umfassende Programm der ISE Digital setzt sich aus Live- und On-Demand-Inhalten zusammen und wird zeitgleich mit der Veranstaltung in Barcelona am 1. und 2. Juni gestartet und in den darauffolgenden Wochen mit Live-Updates von den Veranstaltungen in München, Amsterdam und London auf Abruf verfügbar sein.

Unter dem Motto “The Future of AV“ wird die ISE Digital das Wachstum und die Möglichkeiten der Branche aufzeigen und Lösungen präsentieren. Die ISE Digital wird täglich von ISE-Partnern kuratierte Thought-Leadership- und Marktinformationen bieten, mit Einblicken, wie die neuesten Technologien das Geschäft im Jahr 2022 und darüber hinaus zukunftssicher machen können.

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, erklärt: „Wir sind stolz darauf, bei der ISE Digital mit Cisco zusammenzuarbeiten. Durch diese Zusammenarbeit mit der Industrie bieten wir wichtige Möglichkeiten für Teams und Einzelpersonen, ihre Kunden zu treffen, Produktinnovationen zu erleben und natürlich auch zum Networking.“

Live-Inhalte von der Hauptbühne und fokussierte Tech Tracks mit Einblicken aus wichtigen Technologiebereichen sollen laut ISE inspirieren und lebhafte Gespräche entfachen, mit der Möglichkeit für die Teilnehmer, zu interagieren, Ideen zu teilen und Fragen zu stellen. Zu den behandelten Themenbereichen gehören Digital Signage, Live Events & Audio, Workspace Evolution, Digital Learning, Smart Building und XR in der heutigen Realität.

Mike Blackman fügte hinzu: „Ob es sich um eine globale Fallstudie, eine Expertenpräsentation, einen Roundtable, ein CEO-Interview oder eine Produktdemo handelt, die Besucher der ISE Digital werden die neuesten Innovationen auf eine neue und faszinierende Weise kennenlernen. Wir freuen uns darauf, dies mit der AV-Branche zu teilen.“

Die Besucher der ISE Digital können auf Interviews, Podiumsdiskussionen, Markengeschichten, Produktneuheiten, Demos und mehr zugreifen – entweder live oder auf Abruf. Die ISE Digital bietet exklusive Präsentationen von einigen der weltweit führenden Technologie- und Dienstleistungsanbietern und die Möglichkeit, sich mit ihnen direkt über die Plattform zu vernetzen. Die Besucher werden die Möglichkeit haben, mit Referenten, Sponsoren und anderen Teilnehmern zu interagieren, an einem Roundtable teilzunehmen und vieles mehr.

ISE Live – Regionale Veranstaltungen

Die vier Live-Events der ISE beginnen am 1. und 2. Juni in der Fira de Barcelona. Die Besucher erwartet ein reichhaltiges Programm an Inhalten, hochwertiges Business-Networking und führende Markenaussteller.

Blackman erläuterte das Programm: „Die ISE-Live-Events ermöglichen es unserer Branche, sich mit der AV-Community in vier der führenden AV-Hubs Europas zu vernetzen. Jede lokale Veranstaltung bietet zwei volle Tage Networking in einer sicheren, entspannten Umgebung – perfekt, um Kontakte und Kollegen zu treffen. Jede Veranstaltung wird die Möglichkeit bieten, neue ‚hochwertige‘ Verbindungen zu knüpfen, darunter führende Installateure, Integratoren und Endanwender.“

Der Zeitplan der Live-Events sieht wie folgt aus:

ISE @ Barcelona 1.-2. Juni, Fira de Barcelona, Gran Vía

ISE @ München 7.-8. Juni, MAC Forum, München

ISE @ Amsterdam 15.-16. Juni, RAI Amsterdam

ISE @ London 23.-24. Juni, Evolution, London

Jede Veranstaltung bringt einige der weltweit führenden Technologie- und Lösungsanbieter zusammen, die alle ihre neuesten Innovationen präsentieren wollen.

Kostenlose Anmeldung: https://www.iseurope.org/register.php?actioncode=LIVEAPR1