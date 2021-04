Es ist am Ende keine wirkliche Überraschung, die ISE-Roadshow Standorte Amsterdam und München fallen im Juni aus dem ISE-Kalender. Neben der neuen ISE-Heimat Barcelona wird die ISE Ende Juni auch in London ihre Zelte aufschlagen.

Dazu ISE-Chef Mike Blackman: „Wir haben heute die Entscheidung getroffen, die für München und Amsterdam geplanten ISE-Veranstaltungen abzusagen. Obwohl wir eine gute Unterstützung sowohl von Ausstellern als auch von Besuchern hatten, die sich auf einer lokalen Veranstaltung treffen wollten, haben neue Regierungsvorschriften bezüglich COVID-19 sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden dazu geführt, dass wir nicht garantieren können, diese beiden Veranstaltungen durchführen zu können.

„Die Vorbereitungen für Barcelona und London sind in vollem Gange, da die Regierungen sowohl in Spanien als auch in Großbritannien die Beschränkungen gelockert haben, und wir liegen weiterhin im Plan für eine erfolgreiche Rückkehr der Veranstaltungen. Wir freuen uns darauf, die Branche zusammenzubringen und denjenigen, die dabei sein wollen, eine Plattform zu bieten, die von wichtigen Ausstellungspartnern, einem Programm mit Inhalten und Networking unterstützt wird. Diese Veranstaltungen werden von unserer Online-Plattform ISE Digital unterstützt, die unserem globalen Publikum die Möglichkeit bietet, online dabei zu sein.“