Das Projekt „The Digital Interactivity Landscape“ ist inspiriert von Technologie-Marktübersichten im Onlinebereich, die oft hunderte, manchmal tausende von Lösungen kategorisieren und mit Logoansammlungen darstellen. Intuiface und invidis haben sich bei der ersten Version des Posters auf wichtige Kategorien fokussiert, die für digitale Retail-Projekte relevant sind.

Gesucht hatten wir dafür Anbieter für Lösungen, die die Mensch-Maschine Interaktion ermöglichen und sich explizit für den Retail-Markt anbieten. Das Poster ist ein erster Aufschlag und wird in Zukunft regelmäßig überarbeitet und aktualisiert.

Das gemeinschaftliche Poster-Projekt ist gleichzeitig ein erster Versuch für eine CMS-unabhängige Übersicht des stark fragmentierten Marktes. Berücksichtigt wurden nämlich nur Lösungen von Anbietern, die plattformneutral und somit nicht auf eine einzige CMS-Plattform beschränkt sind.

Die Ergebnisse präsentieren die Autoren des Projektes – u.a. auch Stefan Schieker von invidis consulting – am Donnerstag den 15. April um 16:00 Uhr auch in einem kostenlosen Webinar (Anmeldung hier). Nicht verpassen.

Seit seiner Gründung hat es sich invidis zur Aufgabe gemacht, dem Markt Transparenz und Übersicht zu liefern. Das invidis Jahrbuch ist abseits der Online-Berichterstattung dabei unser jährlich größtes Projekt. Aber nicht alle Informationen passen unbedingt zwischen zwei Buchdeckel, deshalb senden wir inzwischen mit invidisXworld auch ein Bewegtbildformat – und veröffentlichen nun zusammen mit Intuiface ein Übersichtsposter zum interaktiven Display-Ökosystem.

Das Poster-Projekt ist aber nicht das erste in der invidis-Geschichte – bereits 2012 nahmen wir uns der Herkulesaufgabe an, eine neutrale Übersicht für Digital Signage-CMS zu erstellen. Mit Dutzenden von Kategorien, um die Auswahl der richtigen Software Plattform zu vereinfachen. Die Ergebnisse gab es damals als Studie und Poster zu kaufen. Der Aufwand war immens, denn Digital Signage-Software wird zu großen Teilen für Kundenprojekte individuell angepasst und so von vergleichbaren Standards weit entfernt.