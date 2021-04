Ob Sicherheitsabstand, Hygienehinweise oder die neusten Ramadan-Angebote – Passagiere am Flughafen in Dubai werden die Hinweise nicht übersehen können. Möglich macht das der umfassende Einsatz von Digital Signage in den Outlets am Flughafen DXB. Natürlich ist auch Dubai noch Lichtjahren von Pre-Pandemie Fluggastzahlen entfernt. Nur eines der vier Terminals ist in Betrieb, aber die Passagierfrequenz nimmt sichtbar wieder zu und somit auch das Interesse am Travel Retail Angebot.

Kein leichtes Unterfangen, denn Flughafenstores leben von einer offen Architektur ohne definierten Ein- und Ausgängen. Doch der Gesetzgeber erfordert auch in Dubai einen kontrollierten Zugang zu den Verkaufsflächen und großformatige Kundenhinweise. Der kontrollierte Zutritt erfolgt über Absperrbänder und die Kommunikation über Digital Signage. Nicht unbedingt schön aber sehr flexibel und effektiv.