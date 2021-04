Die Avantgarde-Gruppe arbeitet weiter an ihren sportlichen Wachstumsplänen und holt sich dazu Verstärkung: Karl Sponholz soll in der neu geschaffenen Position des Chief Product & Technology Officers (CPTO) beim Auf- und Ausbau des neuen Geschäftsbereichs „Digital Products & Solutions“ der Agentur eine Schlüsselrolle einnehmen. Aktuell erarbeitet das Digital Team maßgeschneiderte Lösungen für Kunden. Im nächsten Schritt wollen die Experten für Brand Experiences einen eigenen Bereich für digitale Lösungen mit White Label-Potenzial unabhängig vom Projektgeschäft etablieren.

Dazu soll Sponholz in seiner neuen Rolle am Standort Berlin ein zehnköpfiges Team aufbauen und entwickeln. Während seiner bisherigen Karriere sammelte der 35-Jährige wertvolle Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Customer Experiences – sowohl im high-traffic B2C, als auch im B2B-Bereich in verschiedenen Industrien. So war er mehrere Jahre beim US-Rabattportal Groupon an den Standorten Berlin, Palo Alto, und Chicago beschäftigt. Zuletzt war Sponholz als Chief Operating Officer (COO) beim Berliner Fintech Spotcap tätig, das er mit Investitionen von Rocket Internet mit aufbaute.

Neben einem Master of Science bringt Sponholz ein besonderes Faible für Technologie, Innovation und disruptive Produktentwicklung durch den Einsatz modernster Systeme wie AI und Machine Learning mit. „Ich freue mich sehr gemeinsam mit den Experten der Avantgarde die bisher noch nicht digitalisierte Experience Economy zu revolutionieren“, kommentiert Sponholz seinen Einstieg bei der Agentur. „Ich sehe hier ein riesiges Potential. Durch den Einsatz moderner Technologien, wie beispielsweise die AI-gestützte Video-Analyse oder auch Augmented Reality werden wir innovative Produkte schaffen, die unseren Kunden eine noch nie erreichte Erlebnisqualität schenken werden.“ Als CPTO berichtet Sponholz künftig direkt an Avantgarde CEO Martin Schnaack.