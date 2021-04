Allsee Technologies mit Sitz in England bietet hauptsächlich digitale Kiosklösungen für Outdoor und Indoor, aber auch Videowalls, ESL, klassische Displays und sogar eigene CMS an. Hinzu kommen mit der Subbrand Allmounts auch professionelle Befestigungssysteme. Von VideoWall-, Decken- bis hin zu Wandhalterungen und Ständern. In der Schweiz ist jetzt AV-Anbieter Media Solutions aus Schönenwerd neuer offizieller Distributor der Lösungen des britischen Herstellers.

Die Partnerschaft bedeutet Media Solutions CEO Ramon Rütimann viel: „Unsere beiden Unternehmen haben ein sehr ähnliches Verständnis davon, was es braucht, um im Bereich Digital Signage erfolgreich zu sein. Zudem sind wir beide auch klar auf diese Branche fokussiert, was ein großer Vorteil ist. Die vielseitige Produktpalette von Allsee ist eine großartige Ergänzung für den Schweizer Digital Signage-Markt.” Die Allsee-Produkte können ab sofort im Shop des Schweizer AV-Anbieters bezogen werden.