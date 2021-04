Swisscom übernimmt von der Renaissance Anlagestiftung den Digital Signage Integrator JLS Digital. JLS ist eine der führenden Agenturen nicht nur für Digital Signage sondern auch für Mobile- und Web-Lösungen. Mit der Übernahme baut Swisscom ihre Kompetenz im Bereich Customer Experience aus und macht damit ihre Kunden bereit für mehr digitale Interaktion.

Swisscom will laut Pressemitteilung die Zukunft gestalten, die in einer immer stärker digitalisierten und vernetzten Welt stattfindet. Mit dem Zukauf von JLS Digital AG baut der Bereich Geschäftskunden (B2B) das Lösungsangebot im Bereich Customer Experience weiter aus. JLS wurde 2001 gegründet und ist mittlerweile die marktführende Digital Signage-, Mobile- und Webagentur.

Die Kernkompetenzen von JLS liegen in der Konzeption, der Entwicklung und im Betrieb von kanalübergreifenden, digitalen Kundenerlebnissen und interaktiven Werbe- und Informationssystemen. Durch die Akquisition wird Swisscom B2B um ein Team von über 90 Digitalexperten erweitert, übernimmt ein Kundenportfolio mit 80 Unternehmen in Banking, Retail und Insurance und erlangt Zugang zu Entscheidern im Bereich Marketing, Vertrieb und Service.

Die Kompetenzen von JLS Digital und der Swisscom Tochtergesellschaft Open Web Technology, die anerkannter Marktführer in den Bereichen Digital Transformation Consulting und Software Engineering ist, und JLS ergänzen sich in geografischer, branchenbezogener und fachlicher Sicht. Durch den Zusammenschluss verfügt Swisscom B2B nun über einen Pool von mehr als 300 Software Engineers, User Experience und User Interaction Experten in allen Regionen der Schweiz.

Urs Lehner, Leiter Swisscom Business Customers: „Wir sind jetzt besser denn je positioniert, um mittlere und grosse Unternehmen zu inspirieren und zu befähigen, in der digitalen Welt innovativ zu sein und auf Augenhöhe mit den Marktführern zu agieren. Mit der Stärkung des Angebots im Bereich der digitalen Kundenerlebnisse setzen wir ein klares Bekenntnis zum Swisscom Versprechen, die Kunden mit einem integrativen, smarten Lösungsportfolio zu entlasten und zu begleiten.“

Xavier Paternot, Managing Partner Renaissance: “Die Renaissance Anlagestiftung sieht in der Übernahme durch Swisscom eine hervorragende Möglichkeit für die JLS Digital AG, ihre Entwicklung und Marktdurchdringung zu beschleunigen. Entscheidend für Renaissance war zudem die Tatsache, dass auch das Management-Team der JLS Digital AG diese Chance erkennt und daher die vorliegende Akquisition voll unterstützt.“

JLS Digital AG wird eine eigenständige Swisscom Company mit eigener Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. Die Geschäftsleitung von JLS bleibt unverändert und behält ihre Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird in den nächsten Wochen mit Swisscom Vertretern neu besetzt. Organisatorisch wird die neue Swisscom Company im vor kurzem geschaffenen Bereich Platforms & Application (PAP) bei Swisscom Business Customers angehängt. Patrick Minder, der ehemalige CEO von JLS, leitet seit April 2021 Platforms & Application, die Geschäftskunden-Einheit, die Kunden mit Softwarelösungen bedient. Eine reibungslose Orchestrierung der Zusammenarbeit und Nutzung der gegenseitigen Stärken von B2B und JLS ist daher garantiert.