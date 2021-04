Chris Riegel ist selten scheu sehr ambitionierte Ziele zu verkünden. In einem aktuellen Interview mit dem IT-Komponentenportal Micronews erläutert Chris Riegel die Vorteile von vertikal-aufgestellten Digital Signage Anbietern die analog zu Zara / H&M in Fast Fashion die ganze Wertschöpfungskette selber abdecken „Die Vorteile der vertikalen Integration konzentrieren sich darauf, dass wir bei der Lieferung von Lösungen an unsere Kunden nicht mit unseren Wettbewerbern zusammenarbeiten müssen. In den letzten 10 Jahren sind die großen Unterhaltungselektronik-Giganten zunehmend stagnierend in ihrer Innovation und aggressiv in ihrem Wettbewerb geworden.“

Stratacache erwartet das sie mit einer eigene, den Kundenwünschen entsprechender Displayproduktion und damit unabhängig von großen Displaylieferanten 3-5x so viele Displays jährlich verkaufen könnten. Das wären bis zu 3,75 Mio. Displays jährlich. Aber ausschließlich auf selbstassemblierte Visual Solutions will sich auch Chris Riegel nicht verlassen. Deshalb soll die vor einem Jahr verkündete Partnerschaft mit dem weltgrößten Displaykomponenten-Hersteller BoE fortgesetzt werden.

Der Anlauf der MicroLED-Produktion in der eigenen Fabrik in den USA plant Riegel laut Interviews im März bereits für das laufende Jahr. Die gruppeneigenen Visual Display Produkte – Riegel spricht von „Digital Legos“ – sollen nicht nur von Stratacache-Gesellschaften verkauft werden sondern können auch von anderen Digital Signage Integratoren gekauft werden. Geplant sind MicroLED-basierte Displaylösungen für Mobile, Wearable, transparente und flexible Displays.

“Make Display Awesome Again”

Chris Riegel ist seit jeher motiviert die Abhängigkeit von asiatischen Konzernen zu reduzieren. Analog zu den aktuellen Prozessor/CPU-Diskussionen glaubt der Scala-Chef das die Produktion strategisch-wichtiger Komponenten wieder in die westlichen Absatzmärkte verlegt werden muss. Nicht nur in die USA sondern auch nach Deutschland und Frankreich.

Riegel ist überzeugt das MicroLED das Potential bietet Displays wieder aufregend zu machen. Die letzten Jahren waren nach seiner Ansicht sehr langweilig in der Displayentwicklung, MicroLED hat das Potential zum Game-Changer und Stratacache ist dafür mit der eigenen Fabrik gut vorbereitet.