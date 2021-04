Digital Signage in Bussen ist etwas für Spezialisten. Nicht nur unterscheiden sich die Displayformate sondern die Hardware muss festverbaut werden und die Digital Signage Systeme mit den Fahrzeugsystemen verbunden werden. MultiQ bzw. die von den Schweden übernommene dänische Mermaid ist seit vielen Jahren etablierter Experte für solche Lösungen. Die nun von Umove erfolgte Bestellung wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 und Anfang 2022 installiert und hat einen Auftragswert von ca. 7 Mio. DKK (umgerechnet EUR 950k).

“Der öffentliche Nahverkehr trägt zur Schaffung von Wohlstand und gesellschaftlichem Nutzen bei. Um neue Reisende anzuziehen, muss der öffentliche Verkehr das Reiseerlebnis ständig verbessern. Es ist sowohl inspirierend als auch erfreulich, an dem laufenden Digitalisierungsprozess beteiligt zu sein. Umove A/S hat einen starken Fokus auf die Umwelt und die Sicherheit. Unsere Zusammenarbeit begann vor zwei Jahren, und wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit“, sagt Mads Henrik Hansen, CEO von MultiQ Denmark.

Umove A/S ist einer von Dänemarks größten Betreibern im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen nutzt bereits die Lösungen von MultiQ in Roskilde und Randers. Die Digitalisierung und ein erhöhter Informationsfluss werden zum zukünftigen Wachstum im öffentlichen Verkehr beitragen.

Um ein optimales Reiseerlebnis zu schaffen, ist Kommunikation erforderlich, und mehrere unterschiedliche Informationsquellen müssen miteinander verbunden werden. Reisende wollen aktuelle und zuverlässige Verkehrsinformationen in Fahrzeugen, an Bahnhöfen, auf Bahnsteigen und an Haltestellen. Das Verkehrsmanagementsystem kommuniziert mit den Fahrern und nutzt Echtzeitinformationen, um den Verkehr zu überblicken und effizienter steuern zu können. Die gesammelten Dateninformationen helfen der zuständigen Behörde oder dem Verkehrsunternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen. MultiQ bietet eine komplette IT-Lösung, die an alle Bedürfnisse angepasst ist.

In Dänemark und dem Rest Skandinaviens gibt es einen wachsenden Trend zur verstärkten Digitalisierung für intelligenteres, reibungsloseres und damit umweltfreundlicheres Reisen.