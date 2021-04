Werbeaktion in China Drohnen zeichnen QR-Code in den Himmel

Hierzulande wegen der strikten Regelungen fast unmöglich, werden in China inzwischen fast regelmäßig aufwändige Drohnen-Shows veranstaltet. Beispielsweise um großangelegte Produktlaunches zu zelebrieren. Auch der japanische Videospielentwickler Cygames hat sich für das eindrucksvolle DooH-Medium am Himmel entschieden, der Anlass: das einjährige Jubiläum seines Titels „Princess Connect Re: Dive“ in China. Rund 1.500 LED-Drohnen schickte Cygames in den Nachthimmel von Shanghai, die in einer künstlerischen Choreografie Figuren des Spiels nachzeichneten. Dabei waren auch Textnachrichten sowie das Spiellogo zu sehen.

Das Highlight der besonderen Werbeaktion war allerdings das interaktive Element zum Ende der Show: ein funktionierender QR-Code aus Drohnen. Der konnte einfach vom Himmel eingelesen werden und führte Zuschauer auf die Webseite des Spiels. Nach einer langen Flaute finden QR-Codes inzwischen immer mehr Beachtung, ob auf City-Lights, DooH-Plakaten in der U-Bahn oder – in China ebenfalls gerade Trend – auf Riesenpostern an Gebäudefassaden. Einen QR-Code aus Drohnen haben wir allerdings auch noch nicht gesehen.