In einer weltweit einmaligen Aktion vereinigt sich Londons bekannteste DooH-Installation Piccadilly Lights mit DooH-Wahrzeichen in drei anderen Städten. Das Kunstwerk selbst ist zweieinhalb Minuten lang. Hockneys neues Werk ist bis Ende Mai auch auf mehr als 70 Billboards am New Yorker Times Square, auf dem COEX K-POP Square, dem größten LED-Bildschirm in Korea, und auf Yunika Vision in Tokio / Japan zu sehen.

Hockney hat eine maßgeschneiderte Wiedergabe seines animierten Sonnenaufgangs mit dem Titel „Remember you cannot look at the sun or death for very long“ geschaffen. Hockneys animierter Sonnenaufgang bietet ein Symbol der Hoffnung und Zusammenarbeit, während die Welt aus der Pandemie erwacht.

Kuratiert wird die globale Zusammenarbeit von Josef O’Connor, Gründer und künstlerischer Leiter von CIRCA, einer innovativen Plattform, die digitale Kunst im öffentlichen Raum präsentiert.