Neben Framen ist Hygh der Newcomer des DooH Jahres 2020. Im einem äußerst schwierigen DooH-Markt 2020 starteten zwei neue „DooH-Disruptoren“ mit großen Ambitionen. Von der Start-up Hauptstadt Berlin soll das Mainstream DooH-Angebot um Werbenetze (nicht nur) für Millennials erweitert werden.

In der ersten Ausbauphase entstehet in Köln zur Zeit ein DooH-Netz mit 200 Displays, seit einigen Wochen werden auch in Hamburg sonnenlichttaugliche Samsung-Displays in Schaufenster von St. Pauli & Co installiert.

Hygh zielt nicht nur auf hippe Werbekunden sondern gewinnt auch die Senatsverwaltung von Berlin die über Hygh-Screens neue Polizisten suchen oder das Bundesgesundheitsministerium für die aktuelle Impfkampagne.

Aber auch Influencer und Pop-Stern(chen) buchen auf Hygh Kampagnen für ihre neusten Kollektionen und Musikkompositionen. Die Berliner haben dafür ihr CMS angepasst, sodass Online-Werbemittel mit nur ein paar Klicks für DooH angepasst werden können.