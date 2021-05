Der 15-Jahres-Exklusivvertrag, der bisher in der Hand von Clear Channel gelegen hatte, startet am 15. Juni. Er umfasst Entwurf, Installation, Betrieb und Wartung von 335 Fahrgastunterständen und Stadtinformationsanlagen. Darüber hinaus werden an strategischen Standorten in der Stadt digitale Screens installiert, mit denen sich in Echtzeit kontextualisierte, standortbezogene Informationen übermitteln lassen.

Ungewöhnlich für JCDecaux präsentieren die DooH-Screens eine Mischung aus lokalen Stadtinformationen und Werbung. Sie unterstützen die Menschen vor Ort im Alltag und bieten Städten und Werbungtreibenden zugleich Flexibilität, Responsivität und eine leistungsstarke Kommunikationsplattform. Die Stadt Brüssel erhält die Möglichkeit, mithilfe einer von JCDecaux entwickelten Technologie ihre eigene Kommunikation auf den Screens direkt zu managen.

Die neuen, von JCDecaux gestalteten Stadtmöbel sind für Brüssel maßgeschneidert. Optisch greifen sie das Design der vorhandenen, auf Entwürfen von Victor Horta beruhenden Brüsseler Stadtmöbel auf, sodass sie sich nahtlos in die Stadtlandschaft einfügen. Beim Design wurde laut JCDecaux großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt: Es sorgt für eine optimale Energieeffizienz und stellt gleichzeitig einen nachhaltigen Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit sicher.

Der Energieverbrauch der Stadtmöbel, die mit grünem Strom betrieben werden, wird um 50% reduziert. Korrosionsbeständige und recyclebare Materialien wie Stahl, Aluminium und Glas sollen die langfristige Qualität des Mobiliars garantieren. Zudem wird die Fahrzeugflotte von JCDecaux vollständig elektrische Fahrzeuge umfassen.

JCDecaux ist die Nummer eins der Außenwerbung und Stadtmöblierung in Belgien. Mit Stadtmöbel-Verträgen in Antwerpen, Charleroi, Brügge, Hasselt, Lüttich, Mons, Namur und jetzt Brüssel hat sich die JCDecaux-Gruppe eine strategische Position in diesem Schlüsselmarkt im Herzen Europas geschaffen. In der belgischen Hauptstadt ergänzt die neu geschlossene Vereinbarung den bestehenden Villo!-Vertrag für das von JCDecaux betriebene öffentliche Fahrradverleihsystem. Die im Vertrag enthaltenen neuen digitalen Flächen werden nach und nach in das programmatische Angebot von JCDecaux Belgium auf der VIOOH-Plattform aufgenommen und integriert, wo sie die 900 digitalen JCDecaux-Screens ergänzen, die bereits landesweit in Einkaufszentren, Carrefour-Supermärkten, am Flughafen Brüssel, in Brüssel, Lüttich und in der Brüsseler U-Bahn vorhanden sind.

Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JCDecaux: „Wir freuen uns, diesen neuen Vertrag mit der Stadt Brüssel, der Hauptstadt Belgiens und Europas gewonnen zu haben. Als Vorreiter der digitalen Transformation des Out-of-Home-Sektors hat Brüssel dieses neue digitale Medium in das Stadtleben integriert, wo es ein leistungsstarkes Kommunikationsmittel zwischen Stadtverwaltung und Bürgern und zwischen Marken und Konsumenten bietet. Als Nummer eins der Außenwerbung in Belgien und weltweit setzen wir aktiv die innovativsten Technologien und die kreativsten Formate ein, um die ökologische, soziale und wirtschaftliche Transformation unserer Städte in Richtung Nachhaltigkeit voranzutreiben