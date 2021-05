In der ersten Maihälfte wird den Zuschauern von TV-Wartezimmer der Aufruf zur Teilnahme an der „Stunde der Gartenvögel“ gezeigt, anschließend der Film „Schau mal, wer da fliegt“. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat mittlerweile mehr als 820.000 Mitglieder und Fördernde und finanziert sich überwiegend durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die Filme, die TV-Wartezimmer pro Bono ausstrahlt, rufen also nicht nur zum Mitmachen bei der großen Vogelzählung auf, sondern sollen auch die Spendenbereitschaft steigern.

„Die monatlich wechselnden Charity-Spots im Rahmenprogramm von TV-Wartezimmer spiegeln unser soziales Engagement wider, aber auch die Vielzahl und Vielfalt unserer Partner. Und mit den NABU-Filmen unterhalten wir nicht nur unsere Zuschauer, sondern lenken ebenfalls deren Aufmerksamkeit auf den Verein“, erklärt Christian-Georg Siebke, Mitglied der TV-Wartezimmer-Geschäftsleitung und verantwortlich für das Programm.

TV-Wartezimmer präsentiert jeden Monat wechselnde Charity-Partner, um verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen eine Bühne zu bieten. Das Gesundheits-TV-Netzwerk engagiert sich darüber hinaus seit über einem Jahr mit verschiedenen Filmbeiträgen in der Bekämpfung der Corona-Pandemie.