Schon kurz nach Beginn der Corona-Pandemie warnte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), vor der Gefahr einer „Infodemie“ – eines Überangebots an Informationen, von denen manche irreführend oder sogar schädlich sein könnten. In seinem neuen Film „Corona Impfung“ räumt TV-Wartezimmer darum auf mit Vorurteilen, Falschinformationen und Verschwörungstheorien, die insbesondere in den Social Media-Kanälen weitverbreitet sind.

„Unser Unternehmen steht seit fast 20 Jahren für professionelle Patientenaufklärung – das spiegelt auch unser Film Corona-Impfung wider, der fachlich versiert und anschaulich die häufigsten Fragen zum Thema beantwortet“, erläutert Markus Spamer, Gründer und Geschäftsführer von TV-Wartezimmer. Thema sind unter anderem die Sicherheit der Impfstoffe, die Kosten der Impfung, wo überall geimpft wird, welche Impfstoffe es gibt oder wie diese wirken.

Mit seinen Patientenfilmen erreicht TV-Wartezimmer monatlich gut 8 Millionen Zuschauer in Praxen und Kliniken. Geben die Patienten die korrekten Informationen an ihre Angehörige weiter, sei ein guter Schritt gegen die Desinformation gemacht, betont das Freisinger Unternehmen. Dieser Link führt zum kompletten Film.