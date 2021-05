Der deutsch-amerikanische DooH-Vermarkter UZE Mobility – Betreiber einer Marktplatz-Plattform für mobile Digital-Out-of-Home-Werbung (MDOOH) und eines Transporter-basierten Display-Netzwerks – hat Taxi-AD übernommen. Damit wird UZE nach eigenen Angaben zum dominierenden Anbieter von selbstleuchtender Taxidach-Werbung in Deutschland und baute seine Reichweite aus.

Auf der UZE-Plattform sind mit der Integration der Taxi-AD nun 27.000 Screens buchbar. Zudem sei geplant, weitere 4.000 Displays auf Taxis und an Lieferfahrzeugen auf deutschen Stadtstraßen auszurollen. Zielgruppe der Mobility DooH-Netzwerke sind rund vier Millionen Konsumenten stündlich, die zu Fuß, mit dem Auto, dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.

Durch die Übernahme erhält UZE mit 91% Marktanteil die fast vollständige Kontrolle über den deutschen Mobile-DooH Markt. Taxi-AD hält die exklusiven Rechte für die Vermarktung von Taxi-Displays in Deutschland. Allerdings sind mit 320 installierten Screens nur ein Bruchteil der ca. 50.000 Taxen in Deutschland mit Digital Signage auf dem Dach ausgestattet. Die Mehrheit der deutschen Städten erlauben nämlich weiterhin noch keine Digitalwerbung auf Taxen.

„Taxi-AD ist ein bewährter und äußerst wettbewerbsfähiger Player im europäischen Werbe-Ökosystem. Die zwei Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte in der Entwicklung von Taxi-Werbung, die heute natürlich auch digital und datengesteuert ist, bietet einen starken Katalysator, um unser globales Wachstum und unsere Softwarebasis weiter auszubauen“, sagt Alexander Jablovski, Mitgründer und CEO von UZE. „Beide Unternehmen (…) werden die vereinten Kräfte der Software-Expertise von UZE mit der Sensortechnologie von Taxi-AD die Zukunft der mobilen digitalen Out-of-Home-Werbung vorantreiben.“

Taxi-AD soll nun sowohl von der UZE Display-Technologie, als auch von der Anbindung an die programmatische UZE-Vermarktungsplattform profitieren. UZE und Taxi-AD sehen sich als einziges Unternehmen in Europa, das jedes Glied in der Wertschöpfungskette – von den Hardware-Displays bis hin zu der Kampagnenmanagement-Software – selbst anbietet.

UZE ist ein deutsch-amerikanisches DooH-Startup das sich vorgenommen hat, mit eInk-Displays auf innerstädtischen Lieferwagen eine neue DooH-Kategorie zu etablieren. Nun liegt der Fokus auf der Vermarktung von mobile digitalen Werbeflächen in Europa und Nordamerika.