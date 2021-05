Im Rahmen der neuen strategischen Partnerschaft zwischen PPDS und dem Bildungssoftwareanbieter i3 Technologies erhalten die interaktiven Touchscreen-Displays von PPDS einschließlich der Philips T-Line (die exklusiv für den Bildungsbereich entwickelt wurde) Zugang zum i3Learhub. Die i3-Lösung ist eine führende Plattform unter den cloudbasierten digitalen Gestaltungs- und Lernplattformen.

Als Ergänzung zu den bestehenden Funktionen und Möglichkeiten der Philips T-Line bietet i3Learnhub Lehrern und Schülern den sofortigen Zugriff auf eine umfangreiche Palette neuer Tools zum Lernen und Zusammenarbeiten. Die Plattform ermöglicht auch Lösungen für das hybride Lernen – alle Inhalte können schnell und mühelos erstellt und sogar für den Fernunterricht genutzt werden, und zwar mit jedem angeschlossenen Gerät einschließlich PC, Tablet oder Mobiltelefon.

Zusammen mit dem drahtlosen Screen-Sharing der Philips T-Line kann sich die gesamte Klasse – sowohl vor Ort als auch zuhause – vernetzen und von ihren eigenen Geräten aus am zentralen Display arbeiten.

Entwicklung einer Community

i3Learnhub bietet nicht nur eine reichhaltige Bibliothek an Tools und Bildern, sondern auch eine wachsende Community von über 50.000 Bildungsexperten, in der Lehrer aus der ganzen Welt zusammenkommen, um Ideen und Best Practice-Beispiele auszutauschen.

Über den i3Marketplace können Lehrer ihre eigenen, bereits erstellten und erprobten Unterrichtspläne frei und offen für die gesamte Community zur Nutzung und Anpassung zur Verfügung stellen.

Chris Colpaert, General Manager bei PPDS: „Da wir bei PPDS weiterhin unser Engagement und Ziel verfolgen, mit interaktiver Technologie positive Veränderungen im Bildungsbereich voranzutreiben, sind wir hocherfreut über diese wichtige, strategische Partnerschaft mit i3 Technologies.“

„Wir haben den Wert und die Möglichkeiten erkannt, die durch die Kombination unserer Displays mit vertrauenswürdiger, innovativer Software erreicht werden können, wovon unsere Partner und die Endkunden profitieren. Das alles wird mit unserem Android-SoC noch einfacher, denn es bietet eine vertraute, offene Plattform, die es den Kunden ermöglicht, die Lösungen zu nutzen, die sie bevorzugen, und nicht die, die von der Hardware vorgegeben werden.“

Gert Van Erum, CEO von i3 Technologies, kommentiert: „Wir sind sehr stolz darauf, mit PPDS in einer Zeit zusammenzuarbeiten, in der das Unternehmen federführend ist, wenn es darum geht, positive Veränderungen in der Qualität des Lehrens und Lernens für heutige und zukünftige Generationen herbeizuführen. Das Ethos von PPDS und die innovativen Produkte von Philips ergänzen unsere Lösung perfekt.“