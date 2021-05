LED Lösungen regen die Fantasien der Digital Signage Branche und ihrer Kunden an – wandfüllende digitale Installationen oder Screens jenseits von 16:9 sind mit LED kein Problem. Weniger Leuchten in den Augen der Branche bringt das Thema Energieverbrauch – mangelnde Fantasie kann man weiten Teilen der Branche hier aber nicht vorwerfen. Die Angaben zum durchschnittlichen Energieverbrauch liegen oft 20-30% unter Alltagswerten. Über Stand-by Stromverbrauch wird geschwiegen, da aus Sicht vieler Anbieter nicht relevant. Anders bei LG die in der Kommunikation der Magnit MicroLED-Lösung den Standby-Verbrauch von nur 3W pro Cabinet bewerben.

Der Digital Signage Alltag lehrt Digital Signage Integratoren und Kunden das LED-Installationen üblicherweise im Standby in den Abend- und Nachtstunden betrieben werden. Neben dem Standby Verbrauch sind natürlich auch typischer Verbrauch und die Wärmeentwicklung (BTU) für die Betriebskosten relevant.

Transparenz ist für relativ neue Technologien wie Micro/MiniLED besonders wichtig. Die großen Displayhersteller sind da in der Regel gut aufgestellt. Auf chinesischer Herstellerseite fehlt es immer noch an Einsicht: Ein Invidis-Gespräch mit dem CEO eines weltweit-führenden LED-Anbieters Anfang des Jahres spiegelte die Einstellung vieler LED-Anbieter wieder. „Wir können mit neuen Technologie den Energieverbrauch von LED-Lösungen bald um die Hälfte reduzieren, aber Kunden ist es den Aufpreis nicht wert. Keiner im Vermietgeschäft interessiert sich für das Thema Green Signage“. Im Jahre 2021 sind solche Einstellungen rund um Green Signage nicht mehr tragbar.