Unter dem Motto „Road to ISE Barcelona” ist am Mittwoch eine Motorrad-Delegation von ISE, Fira Barcelona, Avixa und der Lang AG von München nach Spanien aufgebrochen. Am Samstag soll der Tross auf dem Messegelände in Barcelona ankommen. Auf dem Weg von München nach Barcelona besucht das Team rund um Mike Blackman AV-Unternehmen in der Schweiz, Frankreich und Spanien.