ISE 2021 Lang AG auf der ISE in Barcelona

„Es ist an der Zeit Zeichen zu setzen und zurück zu einer Normalität zu finden, welche aufgrund von steigenden Impfraten und sinkenden Infektionszahlen immer näher rückt. Neben aktuell relevanten Produktbereichen, wie die Hygiene im öffentlichen Raum, konzentrieren wir uns auf die neuesten Produkte aus den Bereichen LED, Projektion, Display und Bildverarbeitung, die auch in Zukunft für beeindruckende Events und Installationen sorgen werden. Die ISE ist dafür ein wichtiger Schritt und eine Chance, die wir besonders auch in diesem Jahr in Barcelona und London nutzen“, betont Peter Mathia, CEO, Lang AG.

Auch Tom Voncina, CEO, Lang Iberia fügt hinzu: „Die diesjährige Teilnahme an der ISE ist für uns wichtiger denn je, da es sich für uns um ein lokales Event in Barcelona handelt. Wir freuen uns mit vielen Besuchern ins persönliche Gespräch zu kommen, wieder über zukünftige Projekte zu sprechen und gemeinsam in die Zukunft zu schauen.“

Am ISE-Stand der Lang AG liegt ein starker Fokus lauf LED Neuheiten. Das Highlight des Messeauftritts ist in diesem Jahr die LED INTI Lösung, von dem 1.000m² die Lang AG in den Vermietpark aufnimmt.

Auf der ISE zeigt Lang in einem 5,0m x 2,5m Aufbau die Inti-Lösung mit einem Pixelabstand von 2,6 mm. Die LED unterstützt HDR und verfügt über eine AOB-Beschichtung im Randbereich des Cabinets. Damit ist das LED-Produkt doppelt so robust wie konventionelle SMD-Produkte und minimiert Beschädigungen während des Aufbaus. Zudem lässt sich das Material durch ein optimiertes Mechanikkonzept in mehreren Standard- aber auch Customised-Schritten facettieren und ist somit vielseitig einsetzbar.

Neben der LED-Mietlösung für große Installationen zeigt Lang auch das LED Poster QSTECH Crius LE in verschiedenen Anwendungen mit einem Pixelabstand von 1,9 mm. Mit wenigen Handgriffen ist das Gerät bereit für den fliegenden Betrieb oder eine Wandmontage im Portrait- oder Landscapemodus. Auch das nahtlose Verbinden mehrerer Poster ist ohne Probleme möglich.

Projektion

Nach dem der PT-RQ35K bereits auf den Lang AV Innovation Days im Februar zu sehen war, darf er auf dem ISE Stand von der LANG AG nicht fehlen. Der 35.000 Lumen 3-Chip DLP 4K Projektor wird in Barcelona zusammen mit der Novaline CarbonBlack Leinwand präsentiert. Die Novaline Leinwand ist mit 450-780nm großen Graphit Röhren versehen, die die unterschiedlichen Frequenzen der Lichtwellen einfangen. Diese Röhren bringen Lichtwellen auf der Quantenskala zum Schwingen, um einen sichtbaren Lichtpixel zu erzeugen. Auf diese Weise wird das Licht nicht simpel reflektiert, sondern eingefangen. Die Leinwand ist damit selbstleuchtend und besticht so durch erstklassige Farbwiedergabe.

Aus dem kleineren Projektoren-Segment ist der neue 10.000 Lumen Epson EB-PU2010 3LCD Laser Projektor vertreten, der mit einer Kurzdistanzoptik auf eine durchsichtige Scheibe projiziert, die mit der transparenten Projektionsfolie Aslan RP36 foliert ist.

Public Space Hygiene Produkte

Es gibt bereits einige technische Möglichkeiten, die es uns schon heute erlauben, Events sicherer zu machen. Die Hygiene im öffentlichen Raum hat sich im Laufe der Pandemie zu einem wichtigen Produktbereich entwickelt, der auch für die AV-Branche relevant geworden ist und es auch in Zukunft sein wird.

„Safety first“ – ist nach wie vor die Devise. Neben den allgemein geltenden Hygienerichtlinien, ist auch der Messestand der Lang AG mit den richtigen Public Space Produkten von EXACT solutions ausgestattet, um eine sichere Umgebung zu schaffen.

Der digitale Türsteher, Doorman erkennt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und misst kontaktlos und zuverlässig die Körpertemperatur der Person, die vor dem Doorman steht. Zusätzlich sind die UVC Air Sanitizer im Einsatz und helfen dabei, die Luft von Viren, Bakterien und Schimmelsporen zu reinigen.

Der Klassiker, das LG GhosT-OLED beweist auch dieses Jahr seine Flexibilität und kommt als moderner Spuck-Schutz zum Einsatz.