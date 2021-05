Das Messegelände Fira Barcelona und der Veranstalter ISE haben mit großem Aufwand ein mehrstufiges Sicherheits- und Gesundheitskonzept rund die ISE aufgebaut. Ein einfaches ISE-Badge reicht nicht zum Eintritt.

Im ersten Schritt müssen Besucher und Aussteller sich mit einem amtlichen Lichtbildausweis legitimieren. Danach folgt ein kostenloser Corona-Schnelltest der mit dem Badge verheiratet wird. Ohne Datenbankeintrag eines negativen Coronatests bleibt der Zutritt verwehrt. Der für die Einreise nach Spanien notwendige PCR-Test – falls nicht älter als 2 Tage – ist auch gültig und kann an einem separaten Schalter registriert werden. Beim Einlass ist dann eine Temperaturmessung obligatorisch. Last but not least ist auch ein medizinischer Mundschutz oder FFP2 notwendig – die Maske ist in ganz Spanien im öffentlichen Raum Pflicht.

Heute am Aufbautag konnten wir ohne Warteschlange in ein paar Minuten mit vorhandenem negativen Test das Gelände betreten. Wie es zur Messeeröffnung am Dienstag aussieht bleibt abzuwarten. Der richtige Lackmustest für das Konzept steht Ende Juni an, wenn zehntausende Fachbesucher zum Mobile World Congress erwartet werden.