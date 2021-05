Die neue digitale Kunstinstallation in der Lobby von 800 North Brand Boulevard, einem 21-stöckigen Bürogebäude in Glendale im Norden von Los Angeles unterscheidet sich sichtbar von den meisten neusten LED-Walls. Hier steht nicht die maximale Auflösung von Micro/Mini-LED im Fokus. Sondern ein perforiertes Metallblech, das vor die LED-Wand gesetzt wurde.

Das Projekt wurde von den in Los Angeles ansässigen LED-Spezialisten von Standard Vision zusammen mit ESI Design realisiert. Die New Yorker ESI Design zählt zu den weltweit führenden Digitalarchitekturstudios und ist seit Anfang 2020 Teil von NBBJ Architects. ESI hat bereits in der Vergangenheit Videowalls mit niedriger Auflösung realisiert, bei denen dafür eine Diffusionsfolie oder Milchglas verwendet wurde, um weichere spezielle Effekte zu erzielen.

Sehenswertes Video